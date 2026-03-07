«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский готов на любые меры, чтобы вернуть внимание главы Белого дома Дональда Трампа на фоне событий на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, ради международной поддержки он готов «наряжаться в юбку и танцевать».

На фоне вот этих происходящих событий Зеленский готов, по-моему, наряжаться в юбку и танцевать перед Трампом или повторять номер с роялем. Только скажите, на какой площадке, как бы это сделать, чтобы на него в это время смотрел [глава Белого дома], — сказал Мирошник.

Дипломат также отметил, что ослабевающее внимание к Украине чревато для Зеленского потерей финансовой, военной и дипломатической поддержки.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не проявляет готовности к переговорам и выступает препятствием для урегулирования. Американский лидер призвал украинского президента заключить сделку, отметив, что у того «нет козырей», в то время как глава России Владимир Путин, напротив, настроен на диалог.