Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 09:59

«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы

Дмитриев: дорогая энергия поставила под вопрос конкурентоспособность Европы

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперед, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале. Так спецпредставитель президента России прокомментировал статью Eastern Herald о росте цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Дорогая энергия бьет по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперед, — написал Дмитриев.

Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, на который приходится около 20% мировых поставок. Страховщики повышают премии и пересматривают покрытие, что усугубляет ситуацию с ценами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом. Дипломат напомнила, что Евросоюз запретил покупать энергоресурсы у РФ, поэтому ситуация вокруг Ирана вызывает вопрос — откуда Брюссель собирается брать топливо.

Кирилл Дмитриев
энергоресурсы
Евросоюз
Европа
цены
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран решил не бить по соседям
Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР
Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС
Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров
Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта
Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану
Москвичи ринулись в теплицы ради тюльпанов по 40 рублей
Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии
«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы
В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область
Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку
В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы
Синоптик назвал дату прихода весны
Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
Азербайджан завершил эвакуацию генконсульства из иранского Тебриза
Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ
На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.