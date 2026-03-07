«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы Дмитриев: дорогая энергия поставила под вопрос конкурентоспособность Европы

Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперед, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале. Так спецпредставитель президента России прокомментировал статью Eastern Herald о росте цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Дорогая энергия бьет по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперед, — написал Дмитриев.

Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, на который приходится около 20% мировых поставок. Страховщики повышают премии и пересматривают покрытие, что усугубляет ситуацию с ценами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом. Дипломат напомнила, что Евросоюз запретил покупать энергоресурсы у РФ, поэтому ситуация вокруг Ирана вызывает вопрос — откуда Брюссель собирается брать топливо.