«Выступления оппозиции»: посольство России об обстановке в Тегеране

Ситуация в Тегеране остается стабильной, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Иране. По информации дипмиссии государственные учреждения и магазины работают в штатном режиме.

Несмотря на регулярные обстрелы и бомбардировки, обстановка в Тегеране в целом остается стабильной. Госучреждения и магазины работают. Антиправительственных выступлений оппозиции по стране не фиксируем, — рассказали в посольстве.

Ранее 36-летний житель иранской столицы по имени Фарзад рассказал, что если США и Израиль не прекратят наносить удары по Ирану, Тегеран превратится в Газу. При этом, по его словам, большинство населения, включая и сторонников режима, и противников, недовольны атаками.

Также иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Дипломат отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, и агрессия США и Израиля это не изменит.