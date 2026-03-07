Армия России «ослепила» пару израильских «глаз» на фронте Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух израильских РЛС RADA в зоне СВО

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. Они специализируются на обнаружении малых беспилотников, вертолетов, самолетов и ракет на дальностях до 10 километров. В операции принимали участие бойцы группировки «Север».

Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств, — сказано в сообщении.

Ранее специалисты войск беспилотных систем поразили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Михайловка. По данным оборонного ведомства, удар по технике нанесли беспилотником «Герань».

До этого военный обозреватель Денис Селезнев заявил, что война на Ближнем Востоке позволяет наблюдать реальное применение американского комплекса Patriot. На одной видеозаписи ЗРК пытается перехватить иранскую гиперзвуковую ракету Fattah, но у него ничего не получается. Это, по мнению Селезнева, ставит под сомнение заявления киевских властей о том, что они якобы перехватывают ракеты «Кинжал».