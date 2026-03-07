Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 12:51

В Киеве «бусифицировали» 140-килограммового парня для отправки в штурмовики

На Украине мобилизовали в штурмовики 140-килограммового парня с болезнями сердца

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В Киеве сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) мобилизовали 140-килограммового украинца с болезнями сердца, сообщил его тренер Александр Никулин. По его словам, которые приводит «Страна.ua», молодого человека хотят отправить в штурмовые отряды.

Он мне пишет: «Саня, я не приеду. Меня „бусифицировали“. Я еду в ТЦК». <…> У него ожирение третьей степени в школе еще поставили, у него проблемы с сердцем. Он банально не может пробежать даже 100 метров из-за проблем с клапаном. <…> Попытались узнать, где он находится, — 225-я штурмовая бригада. То есть, Никита у нас по ходу штурмовик будет, — отметил Никулин.

Тренер предположил, что его мобилизовали у подъезда дома, так как он передвигался в основном на машине. Родные пытались передать в военкомат справки о болезнях, но безуспешно. Уже две недели от Никиты нет никаких вестей.

Ранее депутат Верховной рады Роман Каптелов сообщил, что неизвестные пытались его мобилизовать под дулом пистолета на улице в Днепропетровске. По его словам, к нему подъехал автобус, из которого вышли люди в балаклавах без опознавательных знаков. Один из них угрожал ему физической расправой.

Украина
Киев
мобилизация
ТЦК
ВСУ
