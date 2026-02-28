Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 12:18

Украинского депутата пытались мобилизовать под дулом пистолета

Депутат Рады Каптелов заявил, что его пытались мобилизовать под дулом пистолета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутат Верховной рады Роман Каптелов сообщил в своем Telegram-канале, что неизвестные пытались его мобилизовать под дулом пистолета на улице в Днепропетровске. По его словам, к нему подъехал автобус, из которого вышли люди в балаклавах без опознавательных знаков. Один из них угрожал ему физической расправой.

Каптелов отметил, что попросил вызвать полицию, но один из нападавших назвал себя сотрудником органов. Однако никто из них не представился и не предъявил документы.

Депутат не сообщил, каким образом ему удалось избежать мобилизации, однако призвал к проведению расследования этого инцидента. Он выразил тревогу в связи с тем, что случаи оскорбления и запугивания граждан в Украине приобретают все более массовый характер.

Ранее начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК (аналог военкомата) Роман Истомин рассказал, что руководителей, не выполняющих план мобилизации, могут уволить или понизить в должности. Однако, по его словам, отправка на передовую им не грозит. Большинство регионов Украины выполняют план мобилизации, иногда прибегая к принудительному вручению повесток.

