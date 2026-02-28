Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 02:16

На Украине пытались мобилизовать депутата под дулом пистолета

На Украине пытались мобилизовать депутата Каптелова под угрозой расправы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов заявил, что его под угрозой расправы попытались мобилизовать в Днепропетровске. В Telegram-канале он отметил, что на него напали люди в балаклавах, один из них направлял на него дуло пистолета.

На мое требование пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой, — уточнил Каптелов.

Ранее военный блогер Борис Рожин рассказал, что в селе Чабаны Киевской области местные депутаты сместили военную администрацию. По его словам, произошедшее уже можно назвать локальным государственным переворотом. Блогер отметил, что военные, недовольные решением депутатов, обратились с жалобами в полицию и прокуратуру Украины.

До этого стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля, в котором находились несколько человек. Местный житель все же успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.

