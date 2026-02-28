Мерц озвучил требование к России Мерц заявил, что перемирие на Украине станет условием переговоров с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал перемирие в рамках конфликта на Украине предварительным условием для мирных переговоров с Россией, передает немецкая газета Tagesspiegel. В издании указано, что, по мнению политика, «оружие должно замолчать».

Как указал Мерц, он также готов к диалогу с Россией. Однако такой диалог в настоящее время якобы не имеет смысла, пока наблюдается продолжающееся наступление ВС России, констатировал он.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис Ахметович заявил, что Мерц должен проявить смелость и начать прямые переговоры с президентом России. Он раскритиковал формат трехсторонних консультаций в Абу-Даби, на которых, по его мнению, Германия упускает дипломатическую инициативу.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.