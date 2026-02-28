Стало известно, почему переговоры по Украине перенесли в Абу-Даби ТАСС: идея переноса переговоров по Украине в Абу-Даби принадлежит России

Идея о переносе переговоров по урегулированию украинского конфликта из Женевы в Абу-Даби исходит от России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В материале указано, что США поддержали это предложение.

Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы, — сказал собеседник агентства.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев выразил мнение, что переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик из-за вопроса территорий Донбасса. Он считает, что нынешняя ситуация выгодна украинским властям, которые изначально могли быть незаинтересованы в мирном диалоге.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирные переговоры в Женеве могли быть отложены по просьбе украинской стороны. Так он прокомментировал информацию о переносе встречи на начало марта. По словам сенатора, Киев различными путями пытается затянуть процесс урегулирования конфликта.