28 февраля 2026 в 04:33

Стало известно, почему переговоры по Украине перенесли в Абу-Даби

ТАСС: идея переноса переговоров по Украине в Абу-Даби принадлежит России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Идея о переносе переговоров по урегулированию украинского конфликта из Женевы в Абу-Даби исходит от России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В материале указано, что США поддержали это предложение.

Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы, — сказал собеседник агентства.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев выразил мнение, что переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик из-за вопроса территорий Донбасса. Он считает, что нынешняя ситуация выгодна украинским властям, которые изначально могли быть незаинтересованы в мирном диалоге.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирные переговоры в Женеве могли быть отложены по просьбе украинской стороны. Так он прокомментировал информацию о переносе встречи на начало марта. По словам сенатора, Киев различными путями пытается затянуть процесс урегулирования конфликта.

переговоры
Украина
Абу-Даби
Россия
