Раскрыта новая датель об убийстве Кивы

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как сказано в материале, заказчик убийства и киллер могли остаться в России после совершения преступления.

Вместе с тем одной из приоритетных версий местонахождения заказчика и убийцы Ильи Кивы по-прежнему остается территория РФ, которую они могли не покидать после совершения преступления, чтобы затруднить работу правоохранителей, — сказал собеседник агентства.

В декабре 2023 года в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В него выстрелили дважды — в грудь и голову. Сначала его ранили, потом добили. Труп пролежал на морозе не меньше часа.

Ответственность за убийство Кивы взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских «предателей». При этом СМИ писали, что Киву могли убить из-за долга в 30 млн рублей: Амирханян мог связаться с СБУ и выдать место проживания товарища.