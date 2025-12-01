День матери
01 декабря 2025 в 13:17

Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы

Бизнесмен Амирханян хочет задействовать суд присяжных по делу об убийстве Кивы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Защита бизнесмена Араика Амирханяна намерена добиваться рассмотрения дела о пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы судом присяжных, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Артур Путукян. Фигурант хочет воспользоваться своим конституционным правом, отметил защитник.

Обвиняемый намерен реализовать свое право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, — поделился собеседник агентства.

По словам Путукяна, следствие по делу завершено. При этом в ближайшее время обвиняемый вместе с защитой приступит к ознакомлению с материалами.

Источник сообщал, что Амирханяну предъявили обвинения в пособничестве убийству Ильи Кивы, а также в незаконном обороте оружия. Эти обвинения связаны с передачей украинской Службе безопасности (СБУ) сведений о бывшем депутате. На сегодняшний день Амирханян является единственным установленным и арестованным фигурантом данного дела.

Ранее Мособлсуд не отпустил бизнесмена из следственного изолятора. Судья объяснил, что апелляционные жалобы защиты по этому вопросу отклоняются.

Илья Кива
уголовные дела
убийства
присяжные
суды
