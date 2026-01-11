Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 15:56

Трамп анонсировал экономическую блокаду Кубы

Трамп заявил об ужесточении экономической политики в отношении Кубы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп сообщил о радикальном изменении геополитической ситуации в Латинской Америке: Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы. В посте в соцсети Truth Social он подчеркнул, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое.

На Кубу больше не пойдет ни нефть, ни деньги — ничего! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно, — сообщил Трамп.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что теперь Венесуэла находится в безопасности под покровительством американской армии. По мнению американского лидера, Венесуэла наконец освободилась от влияния «вымогателей», державших ее в заложниках.

Ранее Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире. Трамп также отметил, что Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай, хотя и отстает, имеет потенциал догнать их в течение пяти лет.

Куба
США
нефть
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии пригрозили похитить Путина? Как ответит Россия на эту наглость
Стая собак держит в страхе российский поселок
На западе Ирана задержаны более 100 участников беспорядков
Возвращение на ТВ, популярность у зумеров, США: как живет Елена Степаненко
Европейский аэропорт временно закрыли из-за россиян
Трамп одобрил идею назначения нового президента Кубы
«Вот-вот запустит распад НАТО»: в Гренландии «набросились» на Данию
Украинец сбил пограничника в попытке незаконно попасть в Румынию
Камчатка готовится к сокрушительному циклону
Мальчик попал под поезд и стал героем порочащего его ролика
Буран в Москве признали одним из сильнейших за 146 лет
В США придумали план против Трампа в случае атаки на Гренландию
«Англичане не простят»: политолог о последствиях захвата Гренландии для США
Трамп анонсировал экономическую блокаду Кубы
«Пособники кровавых деяний»: Захарова о Западе после атак ВСУ на регионы РФ
Захарова потребовала беспристрастного расследования атак ВСУ на Россию
Власти Гренландии ответили на громкое заявление Трампа о русских
«Мы бойцы»: Мадуро передал привет из нью-йоркских застенков
Израиль повысил готовность из-за возможного плана США
Определился лидер в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.