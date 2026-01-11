Трамп анонсировал экономическую блокаду Кубы

Президент США Дональд Трамп сообщил о радикальном изменении геополитической ситуации в Латинской Америке: Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы. В посте в соцсети Truth Social он подчеркнул, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое.

На Кубу больше не пойдет ни нефть, ни деньги — ничего! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно, — сообщил Трамп.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что теперь Венесуэла находится в безопасности под покровительством американской армии. По мнению американского лидера, Венесуэла наконец освободилась от влияния «вымогателей», державших ее в заложниках.

Ранее Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире. Трамп также отметил, что Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай, хотя и отстает, имеет потенциал догнать их в течение пяти лет.