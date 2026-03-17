17 марта 2026 в 15:58

Еще один журналист «Медузы» попал под прицел МВД

Главреда «Медузы» Колпакова объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Ивана Колпакова в розыск, соответствующие сведения опубликованы в базе МВД на сайте. По какой статье уголовного кодекса его разыскивают, неизвестно.

Отмечается, что в апреле 2025 года на Колпакова завели административное дело. Журналисту вменяли статью об участии в работе нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Государственной думы Аркадий Янковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находится в розыске. В МВД России подчеркнули, что экс-парламентария разыскивают по уголовной статье, однако конкретная статья не указана.

До этого сообщалось, что в России повторно объявили в розыск адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был осужден на 8,5 лет за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Его уже объявляли в розыск в июле 2025 года.

Медуза
МВД
розыски
Иван Колпаков
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

