Минобороны КНДР осудило США за один шаг

Министерство обороны КНДР выступило с обвинениями в адрес США — по мнению Пхеньяна, Вашингтон дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове и в регионе в целом, поставляя вооружения своим азиатским союзникам, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Поводом для критики послужило недавнее решение США одобрить продажу Южной Корее 708 комплектов хвостового оперения для высокоточных авиационных боеприпасов KMU-557 и 58 систем наведения KMU-572.

Как сказано в публикации, такая политика Вашингтона лишь нагнетает военную напряженность как непосредственно на полуострове, так и за его пределами. В Пхеньяне также обратили внимание, что США целенаправленно усиливают обычные вооруженные силы Южной Кореи, которым теперь отводится главная роль в сдерживании КНДР. Это, по мнению северокорейских военных, свидетельствует о смене роли американского военного присутствия на полуострове.

В оборонном ведомстве КНДР подчеркнули, что США последовательно наращивают поставки наступательных вооружений своим союзникам в Азии. Так, за последние месяцы Вашингтон одобрил передачу Южной Корее дальнобойных управляемых бомб GBU-39, морских вертолетов MH-60R и комплектующих для ударных вертолетов AH-64E Apache. Кроме того, американская сторона демонстрирует готовность поддержать планы Сеула по приобретению атомных подводных лодок.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать потенциал страны в этой сфере экспоненциальными темпами. По словам северокорейского руководителя, это расширение жизненно необходимо для создания мощного ядерного арсенала.