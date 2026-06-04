На Западе узнали о планах Ким Чен Ына на «ядерный щит» КНДР

На Западе узнали о планах Ким Чен Ына на «ядерный щит» КНДР Bloomberg: Ким Чен Ын распорядился увеличить ядерный арсенал КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать потенциал страны в этой сфере экспоненциальными темпами, сообщает агентство Bloomberg. По словам северокорейского руководителя, это расширение жизненно необходимо для создания мощного ядерного арсенала.

Ким Чен Ын подчеркнул, что наращивание стратегических вооружений позволит КНДР эффективно противостоять политике Соединенных Штатов и потенциальным угрозам национальной безопасности. Он отметил, что текущая международная обстановка требует от Пхеньяна решительных действий по укреплению обороноспособности.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня, работающих в том числе на основе технологии искусственного интеллекта. По данным северокорейских СМИ, испытания состоялись 26 мая.

Прежде Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы. Он выразил надежду, что «великая победоносная история России» будет продолжаться и в дальнейшем.