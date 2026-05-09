Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын выразил надежду, что «великая победоносная история России» будет продолжаться и в дальнейшем.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 9 мая направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, — говорится в сообщении.

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции (МКС) обратились к гражданам России с поздравлениями в честь Дня Победы. В своем заявлении они отметили стойкость, мужество и героизм Красной армии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи в области безопасности определены в настоящее время. Тогда же он в ответ на указ президента Украины Владимира Зеленского о «разрешении» провести парад победы заявил, что Москве не нужно ничье дозволение.