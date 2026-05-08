КНДР приняла «ядерный» закон на случай убийства Ким Чен Ына КНДР узаконила автоматический ядерный ответ на убийство Ким Чен Ына

Северная Корея внесла изменения в Конституцию, закрепив обязанность нанести ядерный удар при угрозе жизни лидера Ким Чен Ына, передает Yonhap. Поправки были приняты на сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, новые положения предусматривают автоматическое применение ядерного оружия в случае угрозы системе управления ядерными силами. Речь идет о немедленном ответе без дополнительных решений.

Как отмечается, изменения были внесены на фоне роста напряженности и после недавних событий на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что новые нормы направлены на усиление сдерживания и обеспечение устойчивости власти в случае кризисных ситуаций.

Ранее Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством. В частности, он подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.

Разведка Южной Кореи между тем сообщила, что недавняя публикация фотографий дочери Ким Чен Ына за рычагами танка является прямой отсылкой к юности самого лидера КНДР. На закрытом брифинге для депутатов спецслужба пояснила, что подобные кадры демонстрируют преемственность власти.