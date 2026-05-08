КНДР приняла «ядерный» закон на случай убийства Ким Чен Ына

КНДР узаконила автоматический ядерный ответ на убийство Ким Чен Ына

Ким Чен Ын посетил эсминец «Чвэ Хён»
Северная Корея внесла изменения в Конституцию, закрепив обязанность нанести ядерный удар при угрозе жизни лидера Ким Чен Ына, передает Yonhap. Поправки были приняты на сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, новые положения предусматривают автоматическое применение ядерного оружия в случае угрозы системе управления ядерными силами. Речь идет о немедленном ответе без дополнительных решений.

Как отмечается, изменения были внесены на фоне роста напряженности и после недавних событий на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что новые нормы направлены на усиление сдерживания и обеспечение устойчивости власти в случае кризисных ситуаций.

Ранее Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством. В частности, он подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.

Разведка Южной Кореи между тем сообщила, что недавняя публикация фотографий дочери Ким Чен Ына за рычагами танка является прямой отсылкой к юности самого лидера КНДР. На закрытом брифинге для депутатов спецслужба пояснила, что подобные кадры демонстрируют преемственность власти.

