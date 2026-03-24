Ким Чен Ын официально объявил одну страну врагом

Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). Он также подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.

Речь северокорейского лидера прозвучала в рамках работы высшего законодательного органа страны. Данное заявление знаменует ужесточение официальной позиции Пхеньяна в отношении Сеула на государственном уровне.

До этого Ким Чен Ын лично опробовал новейшую боевую технику и взял с собой на полигон дочь. Они прокатились на танке во время масштабных наступательных учений, которые должны продемонстрировать миру возросшую мощь северокорейской армии. Лидер КНДР подчеркнул, что разработка ключевых технологий для этой машины заняла семь лет, и теперь она оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы и управляемыми ракетами.