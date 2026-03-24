Ким Чен Ын официально объявил одну страну врагом

ЦТАК: Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). Он также подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.

Речь северокорейского лидера прозвучала в рамках работы высшего законодательного органа страны. Данное заявление знаменует ужесточение официальной позиции Пхеньяна в отношении Сеула на государственном уровне.

До этого Ким Чен Ын лично опробовал новейшую боевую технику и взял с собой на полигон дочь. Они прокатились на танке во время масштабных наступательных учений, которые должны продемонстрировать миру возросшую мощь северокорейской армии. Лидер КНДР подчеркнул, что разработка ключевых технологий для этой машины заняла семь лет, и теперь она оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы и управляемыми ракетами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советник верховного лидера Ирана назвал условие прекращения конфликта
В ГОСТе собираются прописать особые зоны на детских площадках
Пять дней до катастрофы: как Иран ответит на новый ультиматум Трампа
С экс-замминистра обороны РФ принудительно взыщут миллиарды рублей
Место взрыва в Севастополе сняли на видео
Раскрыта система приоритетов Киева в обмене пленными
При взрыве в Севастополе повреждены два дома, начался пожар
Сошел с ума и «уволен»: почему Лондон и Тегеран отправили Трампа «в утиль»
В Севастополе из-за взрыва эвакуировали жителей и развернули ПВР
В Британии начали ограничивать продажу топлива
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе
Стало известно имя поддерживаемого США потенциального лидера Ирана
Ким Чен Ын официально объявил одну страну врагом
Минфин предложил считать НДС с рыночной цены товаров из ЕАЭС
Названо число погибших при крушении самолета ВВС Колумбии
Небензя сравнил мобилизацию на Украине с охотой на людей
Ким Чен Ын переизбрался: сколько он будет править КНДР, кто его преемник
Небензя предупредил Киев по поводу новых условий переговоров
«Шпионят друг за другом»: Захарова раскрыла методику политики в Европе
Число атаковавших Москву дронов увеличилось
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

