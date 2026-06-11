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11 июня 2026 в 14:41

Ким Чен Ын направил Путину телеграмму

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Издание не раскрыло детали послания.

Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России, — говорится в сообщении.

Ранее в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни передал ему и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от короля страны Хамада бен Исы Аль Халифы. Он также поздравил российскую сторону с наступающим Днем России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Путина 12 июня запланированы мероприятия в честь Дня России. По его словам, глава государства традиционно присоединится к событиям по случаю праздника.

До этого кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что выходной в честь Дня России 12 июня не отразится на зарплате. Он отметил, что выплаты рассчитываются в соответствии с производственным календарем. Финансист подчеркнул, что в этом месяце ожидается 21 рабочий день и девять выходных или праздничных дней.

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