Стало известно, как «шайба» Путина оказалась на столе Трампа

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук сообщил РИА Новости, что после возвращения из Петербурга он передал главе Белого дома Дональду Трампу символическую хоккейную шайбу с посланием от президента России Владимира Путина. Речь идет не о настоящем подарке российского лидера, а о знаке, который Кук решил воссоздать после встречи на Петербургском международном экономическом форуме.
Кук напомнил, что в июне принял участие в ПМЭФ, где во время пленарной сессии передал Путину привет от Трампа. В ответ российский лидер использовал хоккейную метафору.
Он сказал, что передает шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент [Путин] хорошо играет в хоккей, — вспомнил политик.
Как пояснил глава комиссии, Путин не вручал ему настоящую шайбу. Вернувшись в Соединенные Штаты, Кук решил самостоятельно найти хоккейную шайбу, чтобы символически выполнить просьбу российского президента. По его словам, вручая шайбу, он также объяснил американскому лидеру, какой смысл вкладывался в этот жест.
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