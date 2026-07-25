Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 04:09

Стало известно, как «шайба» Путина оказалась на столе Трампа

Глава комиссии США Кук сообщил о символическом подарке Трампу от Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук сообщил РИА Новости, что после возвращения из Петербурга он передал главе Белого дома Дональду Трампу символическую хоккейную шайбу с посланием от президента России Владимира Путина. Речь идет не о настоящем подарке российского лидера, а о знаке, который Кук решил воссоздать после встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

Кук напомнил, что в июне принял участие в ПМЭФ, где во время пленарной сессии передал Путину привет от Трампа. В ответ российский лидер использовал хоккейную метафору.

Он сказал, что передает шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент [Путин] хорошо играет в хоккей, — вспомнил политик.

Как пояснил глава комиссии, Путин не вручал ему настоящую шайбу. Вернувшись в Соединенные Штаты, Кук решил самостоятельно найти хоккейную шайбу, чтобы символически выполнить просьбу российского президента. По его словам, вручая шайбу, он также объяснил американскому лидеру, какой смысл вкладывался в этот жест.

Ранее стало известно, что чеченский блогер Асхаб Тамаев решил подарить крайнему нападающему сборной Испании Ламину Ямалю элитный автомобиль Bugatti за победу на чемпионате мира — 2026. Как уточнил Тамаев, он готов доставить машину в любую точку мира.

Мир
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам могут предложить 35 дней отпуска вместо 28
«Мама, почему ты плохая?»: Мельникова о «Папиных дочках», ботоксе и Борисове
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 июля
Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек
В РАН перечислили влияющие на продолжительность жизни заболевания
Стало известно, как «шайба» Путина оказалась на столе Трампа
Микрофон в штанах, туалет в кулисах: топ-7 выходок звезд на сцене
В Wildberries проинформировали, как будут бороться с задержками
Принадлежавшая Порошенко фабрика попала в план приватизации
SpaceX запустила прототип Starship в «пробный» полет
Спасатели пока не могут обуздать пожар в Москве
26 погибших за день. Генерал Ботулизм косит солдат ВСУ: что происходит
В РФ рассекретили тактику ударов ВСУ по Старобельску
Умер режиссер культовой «Маски» с Джимом Керри
Украина объявила войну Wildberries: изменения для россиян, что дальше
«Расставил точки над i»: в МИД РФ иронично оценили «откровения» Зеленского
МУС принял решение отстранить от должности своего прокурора
Путин обратился к сотрудникам органов следствия в праздник
Украину отрезали от Черного моря: Киев теряет оружие, деньги и экспорт
Белгород продолжает находиться под массированной атакой БПЛА
Дальше
Самое популярное
Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.