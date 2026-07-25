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25 июля 2026 в 07:27

Житель Москвы попал в больницу после дорожной аварии

Один человек пострадал в дорожной аварии на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На западе Москвы, на пересечении улицы Крылатской с Рублевским шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chery Arrizo. Машина влетела в столб, в результате пострадал один человек, сообщил источник РЕН ТВ.

На месте аварии в данный момент работают оперативные службы. Информации о состоянии пострадавшего и причинах ДТП пока нет. Движение на участке может быть затруднено. Рекомендуется выбирать пути объезда. Подробности уточняются.

Ранее в Иваново водитель «Газели» насмерть сбил 77-летнюю женщину на закрытой территории дома-интерната. По данным полиции, авария произошла на улице Благова. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. При движении задним ходом он совершил наезд на женщину 1948 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

До этого автомобиль въехал в дерево недалеко от Вельска. Пострадали шесть человек, включая четырех подростков. По данным противопожарной службы, авария случилась на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе, после столкновения машина опрокинулась на бок. Разлива топлива и возгорания не было, уточнили в ведомстве.

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