Адская жара +38, бури и град: какой будет погода в РФ 27 июля — 2 августа

Адская жара +38, бури и град: какой будет погода в РФ 27 июля — 2 августа

Теплая и дождливая неделя ждет Москву и центр европейской части страны. А вот в Поволжье и на Урале — настоящая жара, почти до +40. На востоке Сибири синоптики прогнозируют пыльные бури и крупный град. О том, какие сюрпризы приготовила погода на последней неделе июля — первой неделе августа, NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода с 27 июля по 2 августа ожидается в Москве и соседних областях

В столице с понедельника по среду — облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В ночь на 27 июля ожидается +15–17, днем — +22–24. 28 июля ночью — +13–18, днем — +24–29. 29 июля ночью — +12–17, днем — +20–25. С четверга станет чуть прохладнее: ночью — +13–18, днем — +19–24, местами небольшие осадки.

В Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях ночи будут +12–19, дни — +20–27 (28 июля местами до +29). Дожди ожидаются на протяжении всей недели.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Курской и Белгородской областях осадки пройдут практически повсеместно. Ночью — +13–20, днем — преимущественно +22–29.

Что будет с погодой 27 июля — 2 августа в Петербурге и на северо-западе РФ

В Петербурге и Ленинградской области в понедельник-вторник ночью ожидается +12–17, в среду и четверг похолодает до +10–15, а к выходным — до +9. Днем в начале недели — +22–27, в середине — +18–23, в выходные — не выше +18. Временами дожди, в начале периода возможны ливни.

В Карелии, Псковской, Новгородской и Мурманской областях ночью — +10–17, днем в понедельник — местами до +27, в середине недели — +20–25. Осадки — всю неделю.

В Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях — теплее климатической нормы. В понедельник местами сильные дожди с грозами, затем осадки не прекратятся. При этом в отдельных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В начале недели ночью — +11–16, днем — +22–27. Во второй половине потеплеет: ночью — +13–19, днем — +23–30.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Какая погода будет на рубеже июля и августа в Поволжье и на юге европейской части

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях — дожди и почти тропическая жара. Ночью — +16–23, днем в понедельник — местами до +35, а со среды по пятницу — +25–30.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в начале недели — небольшие кратковременные дожди, со среды они станут интенсивнее. Ночью — +16–24, днем в понедельник-вторник — +30–35, во второй половине — +27–32.

В Саратовском Заволжье — высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях местами дожди, самые сильные — в понедельник. Ночью — +16–23, днем — +26–34.

В Адыгее, республиках Северного Кавказа, Краснодарском и Ставропольском краях в понедельник ожидаются грозы, ливни с градом и ветер до 22 метров в секунду, особенно в Сочи. Вторник и среда будут без осадков. Ночью — +17–23, днем в понедельник — +25–30, а к среде-четвергу воздух раскалится до +34 и выше. В Ставрополье, Дагестане и Чечне — высокая пожарная опасность.

Каких сюрпризов ждать от погоды с 27 июля по 2 августа на Урале и в Сибири

На Ямале и в ХМАО — местами дожди, но по местным меркам очень жарко: ночью — +12–19, днем — +23–30. Местами высокая пожароопасность.

В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях ночью — +16–22, а днем — аномально жаркая температура, +30–35, в понедельник — местами до +38 и выше. Дожди возможны лишь в отдельных районах.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях — дожди при ночной температуре +13–19 и дневной +25–30. В некоторых районах — высокая пожарная опасность.

В Хакасии, Туве, Республике Алтай, в центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской и Иркутской областях ночью — +12–18, днем — +24–29. Почти повсеместно осадки, в понедельник местами — сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. В Туве возможна пыльная буря с порывами до 25 метров и более.

На севере Красноярского края — умеренные дожди. Ночью — +10–15, днем — +22–27.

Как изменится погода на Дальнем Востоке с 27 июля по 2 августа

В Бурятии почти всю неделю — небольшие и умеренные дожди. Днем — +25–28, ночью — +14–17. В Забайкалье ночью — +12–17, днем — +24–29. В первой половине недели — грозы, в понедельник на западе края — сильные осадки.

В Якутии дожди распределятся по дням и районам. В Якутске небольшие осадки ожидаются в четверг, 30 июля. На востоке — преимущественно с понедельника по среду, на севере — со вторника по четверг. Ночью — +9–15, днем — +18–25. Местами — высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

На Чукотке дожди прогнозируются в понедельник, среду и четверг. В первый день недели прохладно: ночью — +3–8, днем — +14–19. В последующие дни ночи потеплеют до +7–12, дни — до +15–22.

На Камчатке, в Магаданской области и на севере Хабаровского края местами возможны дожди. Ночью — +9–14. Днем в понедельник — +18–23, к среде станет прохладнее примерно на 3 градуса. В Камчатском крае — высокая пожарная опасность.

На юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях дожди будут идти всю неделю, в понедельник местами сильные. Ночью — +13–19, днем — +23–29.

В Приморье и на Сахалине — дожди. В понедельник ночью — +13–18, днем — +21–26. К среде дневная температура поднимется до +29, ночью — +14–19.

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