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25 июля 2026 в 07:16

Пранкеры дали советы, как не попасться на уловки мошенников

Пранкеры Вован и Лексус призвали уменьшить общение с неизвестными по телефону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в беседе с РИА Новости посоветовали свести общение с незнакомцами по телефону к минимуму и при первых же подозрениях сразу прекращать разговор. Если в процессе разговора появляется дискомфорт, то следует немедленно завершить беседу без объяснений. Также Вован и Лексус посоветовали всегда перепроверять ссылки и сообщения.

По словам пранкеров, подделка номера или голоса сейчас не составляет труда, поэтому любой звонок должен вызывать настороженность. Лучший способ — перезвонить собеседнику самостоятельно, чтобы убедиться, что это действительно родственник или знакомый.

Триггером оборвать беседу должна быть любая тема, касающаяся денег, а также попытка вас запугать, давить на эмоции, шантажировать, просьба что-то быстро сделать, прислать какие-то коды или данные. Не поддавайтесь ни на какие манипуляции, перепроверяйте все текстовые сообщения, — уточнили пранкеры.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники обманывают пожилых людей, выдавая себя за их детей. По его словам, во время телефонного звонка аферисты запугивают жертву вымышленными происшествиями.

Общество
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Вован и Лексус
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