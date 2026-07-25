Минобрнауки озвучило сроки перехода вузов на обновленную систему Могилевский: российские вузы перейдут на новую систему образования до 2030 года

Полный переход российских университетов на новую модель образования завершится не позднее 2030 года, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. В пилотном проекте сейчас участвуют 17 вузов, но постепенно к ним присоединятся все остальные.

Сначала эти 17, потом — все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему, — уточнил Могилевский.

Он подчеркнул, что образование — сфера консервативная, поэтому реформа требует последовательности и осторожности. Это нужно, чтобы не снизить качество подготовки, а улучшить его.

Пилотный проект стартовал в 2023 году с шести университетов: МАИ, МИСИС, МПГУ, БФУ им. Канта, Санкт-Петербургского горного университета и ТГУ. Сейчас в нем уже 17 вузов и 581 образовательная программа. Новая система предполагает базовое и специализированное высшее образование, а также выделение аспирантуры в отдельный уровень подготовки научных кадров.

Ранее сообщалось, что более 1,1 млн абитуриентов подали документы на поступление в российские университеты в рамках приемной кампании 2026 года. Наибольшей популярностью у поступающих традиционно пользуются направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой.