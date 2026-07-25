«На следующей неделе»: Трамп подтвердил встречу с одним политиком Трамп подтвердил визит Нетаньяху в Вашингтон на следующей неделе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе посетит Вашингтон, заявил президент США Дональд Трамп на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. В ходе визита запланирована встреча двух политиков.

Нетаньяху <…> прибудет в город на следующей неделе, — сказал он.

Ранее о предстоящей поездке сообщила канцелярия главы израильского правительства. По ее данным, Нетаньяху вылетит в США 27 июля, а 28 июля проведет переговоры с Трампом в Белом доме. Кроме того, в рамках визита премьер-министр Израиля примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

До этого украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Трампом во время визита в США. По данным источников, поездка украинского лидера запланирована на 28 июля. Как утверждают СМИ, в рамках визита Зеленский намерен провести переговоры с американским президентом.