Бахрейн передал через Лаврова послание Путину Глава МИД Бахрейна передал Путину и Лаврову пожелания мира и благополучия

Глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал ему и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от короля страны Хамада бен Исы Аль Халифы, передает ТАСС. Он также поздравил российскую сторону с наступающим Днем России.

Хотел бы передать вам самые лучшие пожелания мира и благополучия от имени Его Величества короля Бахрейна и наследного принца Сальмана, который также возглавляет Совет министров, в ваш адрес, в адрес президента РФ Владимира Путина, — отметил он.

Ранее Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что Манама рассчитывает на продолжение координации с Москвой для усиления воздействия на Ближнем Востоке. В ходе беседы с Лавровым иностранный дипломат выразил обеспокоенность происходящем в регионе. По его словам, Россия играет большую роль в деэскалации ситуации, поскольку всегда стремилась к миру во всех регионах.

До этого сообщалось, что главы МИД России и Бахрейна обсудили свободу судоходства на Ближневосточном регионе. Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает этот принцип как на Ближнем Востоке, так и в глобальном контексте.