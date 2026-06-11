Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 12:50

Бахрейн передал через Лаврова послание Путину

Глава МИД Бахрейна передал Путину и Лаврову пожелания мира и благополучия

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал ему и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от короля страны Хамада бен Исы Аль Халифы, передает ТАСС. Он также поздравил российскую сторону с наступающим Днем России.

Хотел бы передать вам самые лучшие пожелания мира и благополучия от имени Его Величества короля Бахрейна и наследного принца Сальмана, который также возглавляет Совет министров, в ваш адрес, в адрес президента РФ Владимира Путина, — отметил он.

Ранее Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что Манама рассчитывает на продолжение координации с Москвой для усиления воздействия на Ближнем Востоке. В ходе беседы с Лавровым иностранный дипломат выразил обеспокоенность происходящем в регионе. По его словам, Россия играет большую роль в деэскалации ситуации, поскольку всегда стремилась к миру во всех регионах.

До этого сообщалось, что главы МИД России и Бахрейна обсудили свободу судоходства на Ближневосточном регионе. Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает этот принцип как на Ближнем Востоке, так и в глобальном контексте.

Власть
Бахрейн
МИД
Сергей Лавров
Владимир Путин
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге пройдет собрание для перевозчиков после смертельной аварии
Путин наградил ректора МГУ Садовничего Госпремией
В Москве задержали мужчину, который приставал к мальчику в метро
В МИД России раскрыли подробности встречи с послами западных стран
«Рада вдохновлять»: Стрелец похвалила Собчак за троллинг
Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга
В России присудили госпремию за достижения в нейрохирургии
Избитая таксистка из Усть-Илимска рассказала о ходе дела
Известный футболист назвал главных фаворитов ЧМ-2026
«Очевидная дискриминация»: Карякин о приостановке членства России в FIDE
В семье Ядыкина произошла еще одна трагедия
Российская чемпионка загадочно исчезла в Канаде
В России впервые выписали штраф за критику «Талибана»
Бывшего вице-губернатора Новосибирской области поймали с наркотиками
СК взялся за трагедию с разбойным нападением в Подмосковье
Москалькова стала лауреатом госпремии за успехи в правозащитной сфере
В ДТП с участием легковушек под Калининградом пострадал ребенок
В Петербурге задержали группу за незаконную банковскую деятельность
Кончаловский стал лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Стало известно о водителе, устроившем смертельное ДТП в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.