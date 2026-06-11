МИД России выступил в поддержку свободы судоходства в мире Лавров: Россия привержена принципу свободы судоходства во всем мире

Россия привержена принципу свободы судоходства на Ближневосточном регионе и во всем мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так глава МИД начал переговоры с коллегой из Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни, сообщает ТАСС.

Мы, безусловно, привержены принципу свободы судоходства как в вашем регионе, так и в глобальном контексте, — подчеркнул Лавров.

Ранее центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил, что иранские власти приняли решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны. По его словам, Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Кроме того, Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что уже поразили два судна при попытке прохода через Ормузский пролив.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.