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22 июля 2026 в 17:33

«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе

Захарова посоветовала Каллас лечить фобии после слов об угрозах от России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Фобии поддаются лечению, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об экзистенциальной угрозе странам Европы от Москвы. Дипломат сочла это хорошей новостью.

Хорошая новость в том, что фобии лечатся, — сказала Захарова.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал Каллас недостаточно компетентной для занимаемой должности. Он сообщил, что присутствовал на ужине с главой евродипломатии и иностранными дипломатами, после которого у него сложилось крайне негативное впечатление о ее выступлении. Журналист также задался вопросом, каким образом Каллас смогла занять один из руководящих постов в Евросоюзе.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава евродипломатии лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования в адрес России. По его словам, если чиновница полагает, что Москва с надеждой ждет переговоров с ЕС, то она глубоко заблуждается.

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