Карлсон резко высказался о главе дипломатии ЕС

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас. На своем YouTube-канале он заявил, что счел ее недостаточно компетентной для занимаемой должности и отметил, что участники встречи были поражены ее неинформированностью.

Карлсон сообщил, что присутствовал на ужине с Каллас и иностранными дипломатами, после которого у него сложилось крайне негативное впечатление о ее выступлении. Журналист также задался вопросом, каким образом Каллас смогла занять один из руководящих постов в Евросоюзе.

Ранее Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности, поэтому такие ограничения необходимы. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил: глава евродипломатии лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования в адрес России. По его словам, если чиновница полагает, что Москва с надеждой ждет переговоров с ЕС, то она глубоко заблуждается.