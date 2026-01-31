Это фиаско, Кая: как глава евродипломатии Каллас стала позором ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас призналась, что надеется в скором будущем поумнеть. По словам главы евродипломатии, для этого она «читает много книг», но конкретные названия или авторов раскрывать не стала. Каллас не раз оказывалась в курьезных ситуациях и позволяла себе высказывания, которые ставили ее квалификацию под сомнение. Как ей удалось занять столь ответственный пост в ЕС и что это говорит о состоянии европейской политики — в материале NEWS.ru.

Что Каллас сказала о книгах

Каллас выступила на пресс-конференции, посвященной встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Когда один из журналистов предложил подарить ей книгу по истории Сирии, написанную экс-президентом Курдистана Масудом Барзани, глава евродипломатии отметила: список прочитанных ею трудов уже «довольно длинный».

«Я вам не расскажу, что именно читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу с этой работой, я стану очень умной», — подчеркнула Каллас.

Примечательно, что буквально двумя неделями ранее Каллас умудрилась перепутать двух немецких политиков. В своих соцсетях она опубликовала совместную фотографию с главой комитета бундестага по иностранным делам Армином Лашетом. Подпись к снимку гласила: «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом». После того как на фото обратили внимание СМИ, пост удалили.

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru с иронией отреагировала на последнее заявление Каллас.

«То есть она констатирует, что до этого не была умной? Люди действительно умнеют от книг, если они делают правильные выводы, если книги отвечают на какие-то вопросы. В нашем возрасте уже вряд ли. На уровне образования, который у всех сформировался давно, все-таки книги — больше подтверждение жизненного опыта», — подчеркнула парламентарий.

Почему Каллас позорит Европу

Каллас не раз попадала в курьезные ситуации и позволяла себе абсурдные высказывания, которые подвергались критике со стороны прессы и политиков. К примеру, на конференции в Сербии в мае 2025 года у нее не получилось перечислить три ветви власти ЕС — законодательной, исполнительной и судебной.

«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол… у вас есть, э-э-э... у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн..., то есть я имею в виду суды», — запинаясь, проговорила дипломат и объяснила свою невнятную речь усталостью после тяжелой рабочей недели.

А осенью Каллас объявила, что РФ за последние 100 лет «напала более чем на 19 стран», ни одна из которых «не нападала на Россию». Помощник президента РФ Владимир Мединский тогда иронично назвал высказывания главы евродипломатии «калассальными» научными открытиями в области военной истории и напомнил, кого и когда якобы атаковала Россия. Так, он привел в пример «вероломное нападение» на Японию в русском Порт-Артуре, на «беззащитную» Германию в «белоснежных полях под Москвой» и прочие эпизоды.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru отметил, что компетенция Каллас, занимающей высокий пост в европейской политике, вызывает вопросы.

«Каллас может пользоваться своей внешностью или коммуникационными навыками, которые привлекают внимание СМИ и общественности. Но для успешной политической карьеры обычно требуются упорный труд и знания, без которых сложно добиться серьезных результатов», — заметил депутат.

Депутат ГД Джамаладин Гасанов в свою очередь отметил: назначение Каллас главой евродипломатии изначально было не самой удачной идеей для Евросоюза. И сейчас в Брюсселе это понимают.

«Ее стремительная политическая карьера, видимо, помешала ей достаточно погрузиться в хитросплетения европейской политики. Видимо, чувствуя, что сейчас дипломатическое представительство Европы совсем не соответствует заявленным амбициям, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планомерно сокращает степень влияния Каллас», — предположил он.

Куда катится политика ЕС

Журналист Чей Боуз открыто называл Каю Каллас позором Европы. «Она самый слабый топ-дипломат на высшем уровне в Евросоюзе за всю историю существования этой должности», — писал он в своем аккаунте в соцсети Х. Однако она — вовсе не единственная из европейских политиков, к знаниям и опыту которых есть вопросы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе запутался в сторонах света и заявил, что фронт на Украине движется в «неправильном направлении на восток». До этого он не смог назвать количество стран — основательниц Альянса, упомянув 10 вместо 12. А премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите G7 перепутал президента Южной Кореи с его переводчиком — инцидент произошел прямо перед камерой.

Чепа считает, что непрофессионализм европейских политиков стал большой проблемой для всего Евросоюза.

«Умные и принципиальные политики там зачастую маргинализируются. Их взгляды считаются неудобными и не вписываются в доминирующий курс. Это приводит к деградации политического класса», — пояснил парламентарий.

Он не исключил, что назначение именно таких личностей на руководящие должности в ЕС — вовсе не случайность.

«Многие приводят в пример Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен. Последняя — само собой, амбициозная женщина, но ее достижения и влияние неоднозначны. Возможно, выбор таких фигур связан с желанием избежать серьезной конкуренции и обеспечить внутренний контроль», — резюмировал Чепа.

