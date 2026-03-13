Русофобская политика Евросоюза может привести к его распаду, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что обычные граждане не хотят участвовать в конфликте с РФ, который пытаются спровоцировать лидеры ЕС.

Если Европа не перестанет заниматься этой русофобской ерундой, идиотизмом под названием «игры в третью мировую войну», подготовкой к [конфликту] 2029 года и пуганием своего населения мифическими вызовами, то, наверное, они столкнутся с серьезными проблемами. При обществе потребления и демократических институтах сейчас каждый европеец и абсолютно любой здравомыслящий человек просто не хочет воевать за элиту, которая блаженствует, в то время как вся экономика находится в стагнации, — сказал Самонкин.

Политолог добавил, что противоречия между членами организации начнут усиливаться с 2027 года. Он отметил, что в таком случае каждая страна будет пытаться отстаивать свои интересы и отодвинет коллективные цели на задний план.

Юридически возможно все. Евросоюз может превратиться в формат СНГ. Тогда каждая страна будет думать только о своих собственных интересах и не будет обращать внимания на какую-то коллективную политику НАТО. Каждая страна будет играть по своим правилам, возникнет много противоречий, будут свои собственные системы вооружения, на этом будут зарабатывать. Поэтому данная ситуация возможна. Возможно, что с 2027 по 2029 годы эта тенденция усилится, — резюмировал Самонкин.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп использует тактику, которую применяют противники ЕС. По ее словам, американцы хотят разделить европейские правительства, которые обладают меньшей властью.