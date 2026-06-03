Верховный суд рассмотрит иск о запрете двух хакерских группировок

Верховный суд России рассмотрит иск о признании хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow экстремистскими организациями, сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции в МАКСе. Дело будет рассмотрено на закрытом судебном заседании.

ВС России принял к производству в качестве суда первой инстанции административное исковое заявление о признании хакерских группировок «Киберпартизаны BY» («Кибер-Партизаны», Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон») экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории нашей страны, — сообщили в Верховном суде.

Ранее аналитики Центра мониторинга информационной безопасности УЦСБ SOC предупредили, что благодаря использованию хакерами искусственного интеллекта количество эксплойтов увеличилось на 16,5%. Нейросети позволяют генерировать адаптивный вредоносный трафик, обходить средства защиты и имитировать человеческое поведение, делая атаки почти неотличимыми от легитимной активности, уточнили эксперты.

До этого Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности сообщили о масштабной кампании взлома домашних и офисных маршрутизаторов в США. Спецслужбы обвинили в атаке хакерскую группировку APT28, также известную как Fancy Bear.