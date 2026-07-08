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08 июля 2026 в 15:44

У бывшего судьи Верховного суда забрали почти 100 объектов недвижимости

ФССП передала государству имущество бывшего судьи Верховного суда Момотова

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Судебные приставы передали государству 97 земельных участков и помещений, оформленных на бывшего судью Верховного суда России Виктора Момотова, его сына и связанного с ними бизнесмена, сообщили в пресс-службе ФССП. До этого Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Момотову и владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко, взыскав в доход государства объекты недвижимости общей стоимостью около 9 млрд рублей. В апреле Мосгорсуд подтвердил это решение, после чего оно вступило в законную силу, передает РИА Новости.

В результате оперативных действий судебных приставов ГМУ ФССП России в государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя, — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что Момотов подал заявление об отставке осенью. В мае Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его отставку, лишив привилегий, предусмотренных для судей.

Ранее суд взыскал более 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и его родственников. Решение было принято по иску Генеральной прокуратуры России. Оно может быть обжаловано сторонами процесса и вступит в законную силу 4 августа.

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