Воздушная тревога охватила сразу семь областей Украины

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал действует в Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

На момент публикации предупреждение продолжает действовать в указанных регионах. Иной информации о причинах объявления тревоги в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги в области. В течение минуты после этого телеканал снова заявил о громких звуках в черте города.

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