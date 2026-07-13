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13 июля 2026 в 21:29

В портовом городе Украины прогремели мощные взрывы

В Одессе прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Одессе прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале. В течение минуты после этого телеканал снова заявил о громких звуках в черте города.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в отдельных муниципальных образованиях Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Кроме того, соответствующее предупреждение объявлено в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования перевернули биотуалет, чтобы заставить выйти находившегося внутри военнообязанного. На кадрах видно, как двое человек переворачивают конструкцию, после чего один из них забирается на сам туалет.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атаки Киева на гражданский транспорт являются терроризмом и военными преступлениями. Так он прокомментировал атаку ВСУ на рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР.

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