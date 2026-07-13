Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ

Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ Мирошник назвал атаку ВСУ на автобус в ЛНР терроризмом

Атаки Киева на гражданский транспорт являются терроризмом и военными преступлениями, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Так он прокомментировал атаку ВСУ на рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР.

Они (украинцы. — NEWS.ru.) стремятся ограничить логистику или передвижение гражданского населения, заставить бояться и повлиять на внутренние настроения внутри России. Это чистой воды терроризм, совершение военных преступлений, которые противоречат нормам и принципам международного права, — отметил он.

По словам дипломата, возможны два варианта ответа на подобные действия. Первым Мирошник назвал военные меры против тех, кто совершает подобные преступления. Вторым — обращение к международному сообществу с требованием заставить Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права. По его словам, в случае отсутствия результатов остается только военный ответ.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стаханов — Москва. По предварительной информации, в результате атаки пострадали две женщины.