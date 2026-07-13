Появились кадры обрушенного моста с детьми в Приморском крае

Опубликованы кадры, на которых запечатлен обрушенный пешеходный мост на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе в Приморском крае. Как передает Telegram-канал «112», несколько детей упали в воду.

Согласно предварительным данным, четыре человека получили травмы в результате инцидента. Один взрослый мужчина прошел осмотр у бригады скорой помощи и принял решение не ложиться в больницу. Остальными пострадавшими стали трое несовершеннолетних в возрасте 14, 15 и 16 лет.

Ранее стало известно, что в селе Хатанга Красноярского края полностью обрушился автомобильный мост через реку Нижний Чиерес. В момент происшествия на мосту и рядом с ним не было ни людей, ни автомобилей. На месте работали оперативные службы.

Кроме того, сообщалось, что в бурятском селе Гусиха обрушился автомобильный мост. Переправа не выдержала подъема уровня воды. Еще до происшествия сооружение выглядело ненадежным, однако по нему продолжали передвигаться грузовые автомобили.