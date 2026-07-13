В Кривом Роге ТЦК устроил штурм биотуалета с мужчиной внутри В Кривом Роге сняли на фото попытку ТЦК достать мужчину из биотуалета

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) перевернули биотуалет, чтобы заставить выйти находившегося внутри военнообязанного, сообщает украинское издание «Страна». К публикации также приложена фотография, на которой видно, как двое человек в военной форме переворачивают биотуалет, после чего один из них забирается на конструкцию.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования в Волынской области распылили слезоточивый газ в салоне такси, где находилась беременная женщина. При этом помощь пострадавшей женщине после инцидента оказана не была. Уточняется: автомобиль остановили из-за того, что водитель якобы не выполнил требование об остановке.

Между тем сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь и ранили человека возле рынка «7-й километр» в Одессе. Известно, что во время инцидента еще одного мужчину избили на глазах у сотрудников полиции, однако правоохранители не вмешались в ситуацию.