Сотрудники ТЦК распылили газ в машине с беременной женщиной

Сотрудники военкомата в Волынской области распылили слезоточивый газ в салоне такси, где находилась беременная женщина, не оказав при этом ей помощь, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По словам парламентария, машину остановили, так как водитель якобы не выполнил требование об остановке.

А дальше все по классике: слезоточивый газ, избиение и все то, что мы, к сожалению, видим почти каждый день, — написал Гончаренко.

До этого жители Львова организовали массовый бунт после того, как одного из задержанных ТЦК мобилизовали. Люди окружили автомобиль военкомов и перевернули его. Жители Львова также скандировали лозунги. Очевидцы события аплодировали бунтующим.

Ранее сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко. Военкомы нагрянули непосредственно на ледовую арену «Айсберг» в Кременчуге, вместе с вратарем забрали нападающего Егора Безуглого. Позднее Захарченко подтвердил информацию о том, что теперь он в армии.