На Украине прохожие закидали камнями сотрудников военкомата Во Львове прохожие закидали камнями и кусками асфальта сотрудников военкомата

В украинском Львове прохожие люди закидали камнями сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), информирует издание «Страна». Разъяренные местные жители также использовали для атаки на сотрудников военкомата куски асфальта.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что работники военкомата, убегая от прохожих, попытались бросить камни в ответ, однако не решились вступить в открытую драку с разъяренными людьми.

Ранее сообщалось, что житель Харькова нанес ножевые ранения сотруднику военкомата во время попытки задержания. В результате инцидента местные правоохранители применили оружие, из-за чего мужчина получил огнестрельное ранение.

До этого в Волынской области представители ТЦК похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви Иоанна Кузьминского. Отмечалось, что люди в специальной форме и балаклавах силой затащили мужчину в микроавтобус.

Также сообщалось о гибели украинского актера и режиссер Евгения Бушмакина, которого ранее насильно мобилизовали сотрудники ТЦК. По словам его подруги Тони Ноябревой, артиста практически похитили прямо на улице возле дома.