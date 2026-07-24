На Украине мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата

На Украине мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата Житель Харькова ранил сотрудника военкомата при попытке задержания

Житель Харькова нанес ножевые ранения сотруднику военкомата во время попытки задержания, сообщило Харьковское областное управление полиции в социальных сетях. Отмечается, что работникам правоохранительных органов пришлось применить оружие, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение.

Во время задержания указанного мужчины он сопротивлялся правоохранителям, достал нож и нанес ножевые ранения военнослужащему военкомата. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение работнику полиции, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники военкомата в Волынской области Украины похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви Иоанна Кузьминского. Отмечалось, что люди в специальной форме и балаклавах силой затащили мужчину в микроавтобус.

До этого украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК, погиб на фронте. По словам его подруги Тони Ноябревой, артиста практически похитили прямо на улице возле дома.