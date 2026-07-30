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30 июля 2026 в 16:09

Власти России увеличат финансирование на льготную ипотеку для приграничья

Мишустин: власти России удвоят финансирование на льготную ипотеку для Донбасса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти России увеличат вдвое финансирование на льготную ипотеку для жителей нескольких регионов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Среди них — территории Донбасса, Новороссии и приграничья. Реализацией проекта займется вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства в МАКСе.

Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе со стороны банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость, — сказал премьер-министр.

Первоначально на эти цели в 2026 году было определено 5 млрд рублей. Правительство выделит еще практически столько же. С помощью этих средств тысячи семей могут воспользоваться льготой до конца года.

Ранее глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров заявил, что доля россиян, которые претендуют на льготы и получают их в проактивном режиме, составила 98%. По его словам, это огромное достижение.

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льготная ипотека
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