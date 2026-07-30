Власти России увеличат финансирование на льготную ипотеку для приграничья Мишустин: власти России удвоят финансирование на льготную ипотеку для Донбасса

Власти России увеличат вдвое финансирование на льготную ипотеку для жителей нескольких регионов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Среди них — территории Донбасса, Новороссии и приграничья. Реализацией проекта займется вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства в МАКСе.

Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе со стороны банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость, — сказал премьер-министр.

Первоначально на эти цели в 2026 году было определено 5 млрд рублей. Правительство выделит еще практически столько же. С помощью этих средств тысячи семей могут воспользоваться льготой до конца года.

Ранее глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров заявил, что доля россиян, которые претендуют на льготы и получают их в проактивном режиме, составила 98%. По его словам, это огромное достижение.