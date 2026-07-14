Четыре человека погибли в жутком ДТП с «Ладой» и трактором в Татарстане

Четыре человека погибли в жутком ДТП с «Ладой» и трактором в Татарстане

Четыре человека погибли в результате ДТП в Мамадышском районе Татарстана, передали в местной прокуратуре. Авария произошла 13 июля в 21:30 на третьем километре дороги Мамадыш — Кукмор — Ишкеево между селами Нижний Таканыш и Тавели.

По предварительным данным, «Лада-Гранта» на большой скорости врезалась в трактор с прицепом, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и три его пассажира скончались на месте от полученных травм.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на место аварии выехал прокурор Мамадышского района Артур Князев. К ликвидации последствий ДТП привлекли спасателей республиканской поисково-спасательной службы.

Ранее пресс-служба МЧС Ленинградской области сообщила, что пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе А-120 недалеко от поселка Гладкое. Авария произошла с участием легкового автомобиля Belgee и грузовой «Газели».

Кроме того, в Леноблпожспасе сообщили, что в ДТП под Кингисеппом пострадали два человека. Предварительно, водитель ВАЗ-2115 потерял управление и съехал в кювет на 232-м километре трассы «Усть-Луга». Машина получила сильные повреждения, а находившиеся внутри люди оказались заблокированы.