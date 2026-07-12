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12 июля 2026 в 17:04

Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти

Водитель и пассажир оказались зажаты в автомобиле после аварии под Кингисеппом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Два человека пострадали в результате ДТП под Кингисеппом Ленинградской области, сообщили в Леноблпожспас. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга».

В результате аварии машина получила серьезные повреждения, а водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне. Прибывшие на место спасатели освободили пострадавших, после чего их госпитализировали.

Ранее стало известно, что водитель BMW погиб в результате ДТП на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Автомобилист во время обгона выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, после чего потерял управление. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте происшествия. Двух пассажиров автомобиля с травмами госпитализировали.

Между тем в Казани автомобиль Skoda Rapid врезался в столб после того, как водитель не справился с управлением на повороте. Молодой автомобилист двигался на высокой скорости и не смог вписаться в поворот. После столкновения иномарка загорелась.

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