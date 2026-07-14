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14 июля 2026 в 02:54

В Варшаве обвинили Зеленского в коррупции

Пшидач заявил, что Зеленский погряз в коррупции

Фото: Press Service Of The President O/Global Look Press
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Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что окружение украинского президента Владимира Зеленского вызывает вопросы на фоне стремления Киева вступить в Евросоюз. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу Polsat News.

Пшидач отметил, что их «олигархия, погрязшая в коррупции, хочет быть частью Европы». По его словам, связанные люди с Зеленским совершали воровство, что неприемлемо для ЕС.

Польский чиновник также обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу в сознательной эскалации конфликта с Варшавой. Пшидач подчеркнул, что он поддерживал контакты с украинскими представителями, однако со стороны Киева нет заметного желания снижать напряженность.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Зеленского нужно судить за все совершенные им преступления. Однако подельники на Западе и внутри страны ликвидируют его еще до суда, полагает парламентарий. Он подчеркнул, что Зеленский находится в сильной зависимости от западных кураторов. Поэтому с ним бесполезно договариваться о каком-либо завершении конфликта, уверен собеседник.

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Владимир Зеленский
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