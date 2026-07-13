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13 июля 2026 в 19:35

«Ликвидируют подельники»: в ГД предрекли Зеленскому незавидную судьбу

Вассерман: с Зеленским могут расправиться его же подельники

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президента Украины Владимира Зеленского нужно судить за все совершенные им преступления, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Однако подельники на Западе и внутри страны ликвидируют его еще до суда, полагает парламентарий.

Суд устраивать нужно, но не только над Зеленским. Я считаю, что не так уж страшно будет, если его ликвидируют подельники — из опасения, что он слишком много знает и может рассказать. Скорее всего, так и будет, — сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что Зеленский находится в сильной зависимости от западных кураторов. Поэтому с ним бесполезно договариваться о каком-либо завершении конфликта, уверен собеседник.

Зеленский совершенно точно недоговороспособен, поскольку он несамостоятелен. Он ведет себя так же, как в те времена, когда был просто актером — делал то, что указывали сценаристы и режиссеры. А теперь просто драматурги у него другие, — подчеркнул Вассерман.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме. По словам Соскина, когда украинский президент говорил о смене власти в стране, то насмехался.

Власть
Украина
Владимир Зеленский
Анатолий Вассерман
Павел Воробьев
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