Массовое отравление в турецком отеле 5*: как не получить инфекцию на отдыхе

Массовое отравление в турецком отеле 5*: как не получить инфекцию на отдыхе

В Турции госпитализировали около 30 туристов после массового отравления в пятизвездочном отеле курортного города Кушадасы. Отдыхающие почувствовали недомогание после ужина по системе «все включено». Чем они могли отравиться, как путешественникам из РФ уберечься от кишечных инфекций на отдыхе за рубежом — в материале NEWS.ru.

Как в турецком пятизвездочном отеле отравились почти 30 человек

После массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте в городе Кушадасы в районе Караова в больницу попали 28 человек. Это произошло после ужина по системе «все включено». Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. К гостинице были оперативно стянуты бригады скорой помощи.

Один из местных жителей пожаловался в социальных сетях, что среди пострадавших — его мать, которая решила отдохнуть в свой день рождения в фешенебельном отеле. Теперь она находится в больнице.

«Моего брата рвало с самого утра, вечером ему стало хуже, — написал в Сети другой местный житель. — Мы обратились к врачам, а вечером узнали, что произошло массовое отравление. Больше мы не будем останавливаться в этом отеле».

Часть пациентов после оказания медпомощи отпустили домой, остальных оставили под наблюдением врачей. Многие до сих пор лежат под капельницами. После случившегося в отеле началась проверка. На место ЧП прибыли специалисты санитарных служб.

По словам жительницы Стамбула, в прошлом году она приехала отдохнуть вместе с семьей в этот же отель, после чего оказалась в больнице.

«Из-за сильной рвоты, лихорадки и слабости нам пришлось отправиться в клинику. Пришлось принимать антибиотики. После этого в отеле не приняли никаких мер, — пожаловалась она. — Врач сказал, что такие случаи происходят по всему Кушадасы».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть ли россияне среди отравившихся постояльцев пятизвездочного отеля Турции

Кушадасы не входит в сферу интересов российских туристов, поэтому соотечественников там не было, заявил в интервью NEWS.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств», генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян.

«Более того, у нас нет рейсов на этот курорт. Мы возим людей в Бодрум, Мармарис и Анталью», — подчеркнул он.

Почему туристы массово отравились в пятизвездочной гостинице Турции

По словам Мкртчяна, почти все россияне выбирают в Турции отели, работающие по системе «все включено», где все оплачено. Но даже во время отдыха в пятизвездочной гостинице нужно соблюдать несколько правил безопасности. Самое главное — не есть так называемые смешанные салаты. То, что осталось на шведском столе после завтрака или обеда, могут не выбросить, а порезать на ужин, отметил эксперт.

«Помните, что задача соуса — скрыть недостатки блюда. Опытному повару известно, как это сделать. В этом случае нельзя будет понять, что овощи не очень свежие», — сказал он.

Мкртчян также объяснил, что на отдыхе лучше не есть салат из порезанной рыбы или мяса, заправленный майонезом. При этом можно употреблять блюда, которые повар готовит на гриле в присутствии туристов.

Какие инфекции опасны для россиян в Турции

Турция не относится к странам с высоким риском заражения экзотическими инфекциями для туристов. Наиболее распространенная причина кишечных расстройств — привычные возбудители: сальмонелла, кампилобактер, патогенные штаммы кишечной палочки, норовирусы и ротавирусы, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская. По ее словам, заражение обычно происходит через плохо прожаренное мясо, морепродукты, немытые овощи и фрукты, продукты, длительное время находившиеся на жаре, воду или лед из непроверенных источников.

«Наибольшую опасность для россиян представляют не экзотические инфекции, а тяжелые формы распространенных заболеваний. Риски связаны с вирусным гепатитом А, кишечными инфекциями, редко — с менингококковой инфекцией», — сообщила врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, в случае высокой температуры, рвоты, диареи, появления крови в стуле, слабости и желтушности кожи туристу необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

«Перед поездкой желательно обновить календарь прививок, а также собрать аптечку с жаропонижающими средствами и сорбентом. Во время отдыха нужно пить бутилированную воду, тщательно мыть руки, выбирать блюда, прошедшие достаточную термическую обработку, и избегать продуктов с сомнительными условиями хранения», — напомнила Турская.

Как туристам из РФ уберечься от отравления в Турции

Чаще всего кишечные расстройства в Турции происходят на фоне адаптации организма под еду другой культуры, сказала в беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. К примеру, если турист хочет попробовать морепродукты, то их нужно тщательно выбирать, особенно если они не прошли тепловую обработку.

«Берите только свежие. Будьте очень аккуратны с уличной едой», — посоветовала она.

Рыбный базар, Турция Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам эксперта, даже в пятизвездочном отеле по системе «все включено» нельзя пить воду из-под крана: отравление может произойти очень быстро. Нужно рассказать об этом детям. Кроме того, необходимо умываться только бутилированной водой, напомнила эксперт.

«Старайтесь не нахлебаться водой в бассейне, чтобы не заболеть ротавирусом. Просите, чтобы вам не добавляли лед в коктейли, — никто не может дать гарантии, что он сделан из бутилированной воды», — подчеркнула Ансталь.

По ее словам, на отдыхе желательно выбирать тот ресторан, который вам посоветовали знакомые.

«Это может быть место, где отдыхает много местных жителей. Рядом с туристическими зонами находится большое число мест общественного питания, но там не всегда вкусно», — заключила Ансталь.

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