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13 июля 2026 в 18:03

Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей

Турэксперт Ансталь: причиной кишечных расстройств за границей бывает адаптация

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чаще всего кишечные расстройства за границей происходят на фоне адаптации организма к еде другой культуры, рассказала в беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она посоветовала тщательно выбирать морепродукты, особенно не прошедшие тепловую обработку. Собираясь в ресторан, лучше воспользоваться рекомендацией друзей или выбрать заведение, где обычно питаются местные жители, рекомендовала она.

Выбирайте только свежее. С уличной едой будьте очень аккуратны. В бассейне старайтесь не нахлебаться, чтобы не заболеть ротавирусом. Попросите не добавлять лед в коктейли — мы не можем дать гарантию, что он делается из бутилированной воды. Водопроводная может привести к отравлению, — подчеркнула Ансталь.

Она отметила, что даже в пятизвездочном отеле по системе «все включено» не следует пить воду из-под крана. Находясь за границей, лучше взять за правило умываться только бутилированной водой, резюмировала эксперт.

Ранее около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы.

Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено». Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили домой, остальные остаются под наблюдением врачей.

Общество
кишечные инфекции
пищевое отравление
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