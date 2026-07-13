Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей

Чаще всего кишечные расстройства за границей происходят на фоне адаптации организма к еде другой культуры, рассказала в беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она посоветовала тщательно выбирать морепродукты, особенно не прошедшие тепловую обработку. Собираясь в ресторан, лучше воспользоваться рекомендацией друзей или выбрать заведение, где обычно питаются местные жители, рекомендовала она.

Выбирайте только свежее. С уличной едой будьте очень аккуратны. В бассейне старайтесь не нахлебаться, чтобы не заболеть ротавирусом. Попросите не добавлять лед в коктейли — мы не можем дать гарантию, что он делается из бутилированной воды. Водопроводная может привести к отравлению, — подчеркнула Ансталь.

Она отметила, что даже в пятизвездочном отеле по системе «все включено» не следует пить воду из-под крана. Находясь за границей, лучше взять за правило умываться только бутилированной водой, резюмировала эксперт.

Ранее около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы.

Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено». Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили домой, остальные остаются под наблюдением врачей.