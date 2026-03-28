28 марта 2026 в 14:45

Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»

Юная туристка из России приехала в Грузию к молодому человеку и погибла. Что известно об этом деле, что на самом деле произошло в Тбилиси, какие появились подробности?

Что случилось с россиянкой в Грузии, обстоятельства гибели

22-летняя жительница Нижнего Новгорода Алина Камбарова погибла в Тбилиси при загадочных обстоятельствах. Уголовные дела после смерти девушки возбудили и в России, и в Грузии, однако ее смерть до сих пор не удалось объяснить.

Знакомые девушки рассказали СМИ, что она была хорошо знакома с Грузией. С января 2025 года она прожила там около шести месяцев, снимала жилье, обзавелась работой и кругом общения. Тбилиси она называла «самым лучшим городом» и собиралась туда переехать насовсем.

16 марта Алина вылетела в Тбилиси. Она прибыла в столицу Грузии поздним вечером, и ее встретил знакомый молодой человек. Он предложил на первые дни остановиться в отеле в районе Вера, куда они отправились вместе.

Известно, что девушка все время была на связи и переписывалась с подругой из Нижнего Новгорода. Уже ночью, около 01:40, Алина отправила своему другу Алексею, живущему в Грузии, видеосообщение с красивым видом из окна отеля. На следующий день на связь она не вышла.

Начались поиски. Друзья по ночному видео смогли установить отель, им оказался Panorama 360°, расположенный над набережной Звиада Гамсахурдиа у реки Кура. 19 марта Алексей приехал в этот отель, и ему рассказали, что девушку обнаружили мертвой еще два дня назад.

От чего умерла россиянка в Грузии, куда пропал ее грузинский друг

Тело девушки было обнаружено утром 17 марта. По информации грузинской полиции, на теле Алины не было никаких следов насильственной смерти. В номере также не нашли ничего подозрительного.

Близкие категорически отвергают версию с передозировкой, поскольку Алина не употребляла ни алкоголь, ни наркотики. Также они не верят в версию о суициде: девушка активно общалась за часы до загадочной гибели и была в отличном настроении, приехав в любимый город.

«Она просто легла и уснула. <...> Видимых причин не найдено», — рассказали собеседники нижегородских СМИ.

При этом бесследно исчез грузинский друг Алины Камбаровой. Как рассказали ее старые друзья, молодой человек, с которым она заселилась в отель, — из ее нового круга общения в Грузии. При этом приятель не оставил в номере никаких следов: о его присутствии известно только по косвенным признакам. Неизвестно также, почему отключился телефон девушки.

В Сети обратили внимание на отель, в который заселилась девушка. Отзывы об отеле Panorama 360° сомнительные — в то время как некоторые клиенты хвалят «прекрасный вид» и «чистые номера», другие утверждают, что реклама совершенно не соответствует реальности: на деле это дешевый отель на крыше жилой высотки с грязными маленькими номерами и агрессивным персоналом. Среди плюсов называют низкие цены — 70–75 лари за ночь (2–2,3 тыс. руб.), что соответствует ценам скромных хостелов. Негативные отзывы оставляют как россияне, так и туристы из Казахстана, США, Германии, Польши.

Почему Алина выбрала такое место для отдыха, неизвестно. Роль ее грузинского приятеля в ее смерти также остается загадкой.

Как идет расследование смерти россиянки в Тбилиси

Родители погибшей девушки пожаловались СМИ, что изначально им не удалось добиться возвращения тела Алины на родину. Мать рассказала, что грузинский следователь, который ведет дело, просто не говорит по-русски.

Только к 26 марта после вмешательства российского консула удалось договориться о возвращении в Нижний Новгород тела девушки. В России будет проведена повторная медицинская экспертиза. При этом в МВД Грузии объявили, что расследование гибели девушки может затянуться на шесть месяцев.

Валентин Меликов
В. Меликов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
