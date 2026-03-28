На Москву обрушится снегопад? Погода в начале апреля, чего ждать

В Москве сохраняется жаркая погода, однако первые дни апреля могут принести резкие перемены, утверждают синоптики. Сколько будет градусов в Москве в последние выходные марта, чего ждать в апреле, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву в последние выходные марта

Москва остается на северной периферии циклона, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столице облачная погода без осадков, и выходные обещают быть гораздо теплее мартовской нормы.

«Облаков в небе над регионом будет довольно много, но лишь в Новой Москве и на юге области местами пройдут небольшие дожди. При этом по-прежнему очень тепло — днем температурный фон превысит климатическую норму на 8-9 градусов. Температура воздуха плюс 14–16 градусов, по области ожидается плюс 12–17. Атмосферное давление около нормы. В воскресенье без осадков, ночью плюс 2–4, днем плюс 15–17 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Какой погодой начнется апрель в Москве, будет ли снегопад

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предупредил NEWS.ru, что в конце марта характер погоды в Москве резко изменится, может даже пойти снег.

«Солнца на небе будет меньше, начнутся осадки. С понедельника (30 марта) по четверг (2 апреля) максимальная дневная температура в Москве будет доходить до плюс 12–17 градусов. Ночью 3 апреля местами в Подмосковье подморозит до минус 4 градусов», — прогнозирует Ильин.

К субботе в Москве может пройти мокрый снег; но уже на следующий день осадки прекратятся, а воздух в городе прогреется до плюс 4–6 градусов.

При этом Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что дневные температуры в Москве будут расти. Днем 3 апреля температура в столице может вырасти до плюс 22 градусов.

Специалисты Foreca дают более спокойный прогноз: в начале апреля температура в Москве днем будет держаться на уровне плюс 15–17 градусов, а ночью опускаться до плюс 4–5.

Вопреки отдельным прогнозам, серьезного похолодания в Москве в апреле не ожидается. Погода в течение месяца обещает радовать теплом, существенно опережающим климатическую норму, ожидается настоящее майское тепло.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать в начале апреля

Леус прогнозирует в Санкт-Петербурге в выходные солнечную и теплую погоду. Область высокого давления продолжает оказывать влияние на город, принося солнечную и теплую погоду.

«[Гребень антициклона], вытянувшись с запада, будет препятствовать формированию и натеканию облаков и оградит регион от дождей, что поспособствует более активному прогреву воздушных масс. Температурный фон днем [28 марта] ожидается на 6-7 градусов выше положенных по климату значений. Температура воздуха плюс 11–13 градусов, в Ленобласти плюс 9–14. Атмосферное давление будет выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 11–13 градусов», — прогнозирует Леус.

В начале апреля в Петербурге ожидается снижение температуры до плюс 8 градусов днем к следующим выходным. Сильных осадков не ожидается, только в пятницу выпадет 2 мм дождя.

